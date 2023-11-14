Андре Тан назвал 3 правила успешного управления командой: "Людей нужно любить"

Правила управления командой от Андре Тана

Андре Тан считает, что любовь и уважение к сотрудникам - это не просто слоганы, а основа, на которой базируется успех . Ибо 80% успеха зависит от людей, которые на тебя работают, а точнее от твоего отношения к ним.

"Если бы всем владельцам бизнесов не хотелось сэкономить на наемных работниках, нужно помнить, что сотрудники - очень важная часть всего механизма. На моем опыте могу сказать, что управление командой - это не только координация задач, но и искусство создания общности, где каждый чувствует свою важность", - пишет дизайнер в stories.

Как бы вы не любили деньги, людей нужно любить больше. Для успешного управления командой важно помнить, что даже в мире бизнеса, где деньги играют важную роль, самое главное - это любовь и уважение к сотрудникам.

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Правило первое. Открывайте индивидуальный стиль каждого члена команды. Каждый человек уникален и понимание того, как он работает, поможет вам максимально эффективно использовать его потенциал.

Правило второе. Будьте примером, чтобы ваши сотрудники были мотивированы и оставались с вами, будьте для них примером.

Руководитель должен мотивировать команду не только словами и лозунгами, но и действиями. Саморазвивайтесь, учитесь новому, стремитесь к лучшим результатам.

Правило третье. Придавайте ощущение ценности, ведь каждый член команды должен чувствовать свою ценность и важность.

Напоминайте им, что они влияют на конечный результат, будь то обычный сотрудник или высокопоставленный руководитель. Каждый важен как часть огромного механизма.

И помните, командная работа - это риск и ответственность. Ответственность руководителя.

Правила управления командой от Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)