Андре Тан чесно зізнався, чи є у нього кохана людина
Дизайнер Андре Тан, який раніше вперше пояснив, чому приховує свою доньку, чесно зізнався, чи має зараз кохану людину.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю модельєра для подкасту Аліни Шаманської "Розлючена".
Чи має Андре Тан кохану людину
Зі слів стиліста, зараз він перебуває у такому стані, "де має лишатись наодинці, бути самим собою".
"Відчуваю себе океаном, вільно плаваю всередині, відкриваю багато нових ідей. Зараз складний час: і для країни, і для бренду. Багато нових викликів, відповідальності за людей, які на мене працюють. Треба бігти в 5 раз швидше аби бодай наблизитись до результатів довоєнного періоду.
Також він зізнався, що наразі його справа для нього у пріоритеті.
"Я - кар’єрист, і для мене моя справа поки що на першому місці. Бо, на мою думку, час для кохання та сім’ї настає тоді, коли в тебе вже все налаштоване, все працює, а я цим зараз похвалитись не можу. Зараз я знову студент, стартапер - і для мене це цікавий час", - додав дизайнер.
Коротка біографія Андре Тана
У 2005 році модельєр став ведучим програми "Жертва моди" на Новому каналі, а у 2006-му першим українським дизайнером, який почав продавати речі власного бренду в Парижі.
Андре був одружений зі своєю бізнес-партнеркою Аліною Харечко, але у травні 2021-го вони оголосили про розлучення. Колишнє подружжя має доньку Софію.
Андре Тан з Аліною Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Раніше ми розповідали, що Астаф'євій "приписали" таємне весілля з молодим багатієм, і як вона на це відреагувала.
Також ми писали, що відомий український актор вдруге став батьком.