Андре Тан честно признался, есть ли у него любимый человек

Дизайнер Андре Тан, который ранее впервые объяснил, почему скрывает свою дочь , честно признался, есть ли у него сейчас любимый человек.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью модельера для подкаста Алины Шаманской "Розлючена" .

Есть ли у Андре Тана любимый человек

По словам стилиста, сейчас он находится в таком состоянии, "где должен оставаться наедине, быть самим собой".

"Чувствую себя океаном, свободно плаваю внутри, открываю много новых идей. Сейчас сложное время: и для страны, и для бренда. Много новых вызовов, ответственности за людей, которые на меня работают. Надо бежать в 5 раз быстрее, чтобы хотя бы приблизиться к результатам довоенного периода.

Также он признался, что сейчас его дело для него в приоритете.

"Я - карьерист, и для меня мое дело пока на первом месте. Потому что, по моему мнению, время для любви и семьи наступает тогда, когда у тебя уже все настроено, все работает, а я этим сейчас похвастаться не могу. Сейчас я снова студент, стартапер - и для меня это интересное время", - добавил дизайнер.

Краткая биография Андре Тана

В 2005 году модельер стал ведущим программы "Жертва моды" на Новом канале, а в 2006-м первым украинским дизайнером, продающим вещи собственного бренда в Париже.

Андре был женат на своей бизнес-партнерше Алине Харечко, но в мае 2021-го они объявили о разводе. У бывших супругов есть дочь София.

Андре Тан с Алиной Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official/)