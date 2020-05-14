Анчоусы миллионы лет назад были гигантскими саблезубыми хищниками: ученые сделали открытие

Ученые обнаружили останки огромных анчоусов (иллюстративное фото: sciencealert.com by Joschua Knüppe)

Ученые рассказали о доисторических предках анчоусов

Ученые идентифицировали останки двух гигантских доисторических саблезубых рыб как ранее неизвестный вид, родственный анчоусам. Как показывают новые сведения об окаменелостях, эти клыкастые чудища длиной до метра охотились в океанах за добычей в эпоху эоцена 55 миллионов лет назад.

Две окаменелости были найдены недалеко от Бельгии и Пакистана. Первый, названный Clupeopsis straeleni, впервые был описан в 1946 году и имел длину чуть менее полуметра. Второй раскопали в 1977 году, но длительное время он хранился в музейной коллекции.

Только после более тщательного изучения команда ученых выяснила, что это был ранее неизвестный вид. Исследование было опубликовано в Королевском обществе открытых наук.

Его длина составляла около одного метра, а огромные клыки вдохновили на название - Monosmilus chureloides (на языке урду слово Churel означает демона-вампира с большими клыками). Об этом пишет Sciencealert.

Хотя две древние рыбы различаются по размеру и нескольким незначительным физическим особенностям, они были удивительно похожи - не в последнюю очередь из-за этого единственного гигантского зуба.

Команда, возглавляемая палеонтологами из Университета Мичигана, провела тщательное сравнение двух и нескольких современных рыб и определила, что найденные окаменелости принадлежали ранее неизвестному кладу рыб. Это вид рыб с лучеобразными плавниками (например, как у сельди). И они могли даже быть представителями семейства анчоусов (Engraulidae).

Но большинство clupeiformes, включая анчоусов, являются планктофагами. У них нет хищных зубов, как у Clupeopsis straeleni и Monosmilus chureloides.

Ученые пришли к выводу, что после вымирания в мелово-палеогеновом периоде многие экологические ниши остались пустыми. Так, во время мелового периода акулы остались доминирующими в ископаемых рыбах. В раннем палеогене лучистые рыбы поднялись на передний план.

"Это говорит о том, что выживание сильнейших не всегда означает наиболее агрессивные с самыми страшными зубами", - отмечается в материале.

Ранее мы писали о том, что во Франции ученые нашли бедренную кость самого большого зверя. Находка весила около 508 кило и была размером с человека. Предполагается, что при жизни существо было около 30 метров высотой, что соответствует пропорциям динозавров вида Патаготитан.

Автор: Владимир Костырин