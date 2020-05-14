Анчоуси мільйони років тому були гігантськими шаблезубими хижаками: вчені зробили відкриття

Вчені виявили рештки величезних анчоусів (ілюстративне фото: sciencealert.com by Joschua Knüppe)

Вчені розповіли про доісторичних пращурів анчоусів

Вчені ідентифікували останки двох гігантських доісторичних шаблезубих риб як раніше невідомий вид, споріднений анчоусам. Як показують нові відомості про скам'янілості, ці ікласті чудовиська довжиною до метра полювали в океанах за здобиччю в епоху еоцену 55 мільйонів років тому.

Дві скам'янілості були знайдені недалеко від Бельгії та Пакистану. Перша, названа Clupeopsis straeleni, вперше була описана в 1946 році та мала довжину трохи менше за півметра. Другу розкопали в 1977 році, але тривалий час вона зберігалася в музейній колекції.

Тільки після більш ретельного вивчення команда вчених з'ясувала, що це був раніше невідомий вид. Дослідження було опубліковано в Королівському суспільстві відкритих наук.

Його довжина становила близько одного метра, а величезні ікла надихнули на назву - Monosmilus chureloides (мовою урду слово Churel означає демона-вампіра з великими іклами). Про це пише Sciencealert.

Хоча дві стародавні риби розрізняються за розміром і декільком незначним фізичним особливостям, вони були дивно схожі - не в останню чергу через цей єдиний гігантський зуб.

Команда, очолювана палеонтологами з Університету Мічигану, провела ретельне порівняння обох та кількох сучасних риб і визначила, що знайдені скам'янілості належали раніше невідомому кладу риб. Це вид риб із костистими плавниками (наприклад, як в оселедця). І вони могли навіть бути представниками сімейства анчоусів (Engraulidae).

Але більшість clupeiformes, включаючи анчоусів, є планктофагами. У них немає хижих зубів, як у Clupeopsis straeleni та Monosmilus chureloides.

Вчені дійшли висновків, що після вимирання у крейдово-палеогеновому періоді чимала кількість екологічних ніш залишилися порожніми. Так, під час крейдового періоду акули залишилися домінуючими рибами. У ранньому палеогені променисті риби піднялися на передній план.

"Це говорить про те, що виживання найсильніших не завжди означає найбільш агресивні із найстрашнішими зубами", - наголошується в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що у Франції вчені знайшли стегнову кістку найбільшого звіра. Знахідка важила близько 508 кіло і була розміром з людину. Передбачається, що за життя істота була близько 30 метрів заввишки, що відповідає пропорціям динозаврів виду Патаготітан.

Автор: Володимир Костирін