Анатомічне і ортопедичне взуття: в чому різниця і коли треба носити

Нерідко при виборі взуття можна натрапити на характеристику "анатомічне". Попри те, що воно має деякі властивості ортопедичного, між ними існує суттєва різниця.
Про різницю анатомічного і ортопедичного взуття читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Ортомедіка, Ортолад, OrthoFeet.
Анатомічне взуття - це взуття, яке в першу чергу наближене до анатомії стопи. Завдяки цьому, окрім підвищення комфорту, можна запобігти деформаціям.
Анатомічне взуття має такі характеристики:
Таким чином, його можна назвати "родичем" ортопедичного взуття, хоча іноді анатомічне взуття - синонім до ортопедичного.
Коли носити анатомічне взуття
Правильно підібране взуття відповідно до анатомічних особливостей - насамперед запорука комфорту і здоров'я кожної людини. Однак, хоча анатомічне взуття може допомогти уникнути деформацій, це взуття здебільшого масового виробництва.
Саме тому, при показаннях ортопеда, слід обирати не лише анатомічно комфортне взуття, а ортопедичне, згідно з рекомендаціями лікаря та індивідуальної проблеми.
Ортопедичним зазвичай називають взуття, яке використовується для лікування певних патологій і деформацій стопи, проте існує і профілактичне ортопедичне взуття.
До характеристик ортопедичного взуття належать такі ознаки:
Хоча більшість характеристик ортопедичного взуття притаманні й анатомічному, так само як і критерій врахування форми стопи, ортопедичне взуття виготовляється та підбирається відповідно до конкретного випадку.
Кожне ортопедичне взуття - анатомічне, проте не завжди анатомічне взуття має всі функції ортопедичного.
Коли носити ортопедичне взуття
Ортопедичне взуття підбирається відповідно до вказівок лікаря для корекції патологій і захворювань, зокрема, у таких випадках:
Профілактичне ортопедичне взуття може збільшити комфорт ходи і запобігти деформаціям стопи - проте перед його придбанням необхідно проконсультуватися з ортопедом.
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