Анатомическая и ортопедическая обувь: в чем разница и когда нужно носить

Нередко при выборе обуви можно наткнуться на характеристику "анатомическая". Несмотря на то, что она имеет некоторые ортопедические свойства, между ними существует существенная разница.
О разнице анатомической и ортопедической обуви читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Ортомедіка, Ортолад, OrthoFeet.
Анатомическая обувь - это обувь, которая в первую очередь приближена к анатомии стопы. Благодаря этому, кроме повышения комфорта, можно предотвратить деформации.
Анатомическая обувь имеет следующие характеристики:
Таким образом, ее можно назвать "родственником" ортопедической обуви, хотя иногда анатомическая обувь - синоним к ортопедической.
Когда носить анатомическую обувь
Правильно подобранная обувь в соответствии с анатомическими особенностями - прежде всего залог комфорта и здоровья каждого человека. Однако хотя анатомическая обувь может помочь избежать деформаций, эта обувь в основном массового производства.
Именно поэтому, при показаниях ортопеда, следует выбирать не только анатомически комфортную обувь, но и ортопедическую, согласно рекомендациям врача и индивидуальной проблемы.
Ортопедической обычно называют обувь, которая используется для лечения определенных патологий и деформаций стопы, однако существует и профилактическая ортопедическая обувь.
К характеристикам ортопедической обуви относятся следующие признаки:
Хотя большинство характеристик ортопедической обуви присущи и анатомической, так же как и критерий учета формы стопы, ортопедическая обувь производится и подбирается в соответствии с конкретным случаем.
Каждая ортопедическая обувь - анатомическая, однако не всегда анатомическая обувь имеет все функции ортопедической.
Когда носить ортопедическую обувь
Ортопедическая обувь подбирается в соответствии с указаниями врача для коррекции патологий и заболеваний, в частности, в следующих случаях:
Профилактическая ортопедическая обувь может увеличить комфорт походки и предотвратить деформации стопы - однако перед ее приобретением необходимо проконсультироваться с ортопедом.
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