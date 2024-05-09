RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Анатомическая и ортопедическая обувь: в чем разница и когда нужно носить

Когда нужно носить анатомическую обувь (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Нередко при выборе обуви можно наткнуться на характеристику "анатомическая". Несмотря на то, что она имеет некоторые ортопедические свойства, между ними существует существенная разница.

О разнице анатомической и ортопедической обуви читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Ортомедіка, Ортолад, OrthoFeet.

Особенности анатомической обуви

Анатомическая обувь - это обувь, которая в первую очередь приближена к анатомии стопы. Благодаря этому, кроме повышения комфорта, можно предотвратить деформации.

Анатомическая обувь имеет следующие характеристики:

  • учет анатомии стопы - это широкий носок, не сжимающий пальцы;
  • задник обуви держит форму, достаточно плотный;
  • подошва гибкая;
  • стелька предпочтительно мягкая, имеет анатомический рельеф или подушечку под сводом;
  • обычно стельки не имеют супинатора;
  • задник может быть любой высоты;
  • по высоте обувь не одинаковая, пяточная часть выше носка;
  • материал обуви гибкий и умеренно мягкий.

Таким образом, ее можно назвать "родственником" ортопедической обуви, хотя иногда анатомическая обувь - синоним к ортопедической.

Когда носить анатомическую обувь

Правильно подобранная обувь в соответствии с анатомическими особенностями - прежде всего залог комфорта и здоровья каждого человека. Однако хотя анатомическая обувь может помочь избежать деформаций, эта обувь в основном массового производства.

Именно поэтому, при показаниях ортопеда, следует выбирать не только анатомически комфортную обувь, но и ортопедическую, согласно рекомендациям врача и индивидуальной проблемы.

Особенности ортопедической обуви

Ортопедической обычно называют обувь, которая используется для лечения определенных патологий и деформаций стопы, однако существует и профилактическая ортопедическая обувь.

К характеристикам ортопедической обуви относятся следующие признаки:

  • учет анатомии стопы - обувь имеет широкий носок, не сжимает пальцы;
  • задник обуви плотный, крепкий и жесткий;
  • подошва может быть гибкой, однако подбирается индивидуально, в некоторых случаях может быть жесткой;
  • стелька ортопедическая, каркасная и преимущественно умеренно жесткая, имеет анатомический рельеф, может производиться индивидуально;
  • задник может быть разной высоты, однако подбирается индивидуально в зависимости от деформации;
  • пяточная часть выше носка, однако высота каблука зависит от возраста человека;
  • материал обуви зависит от индивидуальных показаний.

Хотя большинство характеристик ортопедической обуви присущи и анатомической, так же как и критерий учета формы стопы, ортопедическая обувь производится и подбирается в соответствии с конкретным случаем.

Каждая ортопедическая обувь - анатомическая, однако не всегда анатомическая обувь имеет все функции ортопедической.

Когда носить ортопедическую обувь

Ортопедическая обувь подбирается в соответствии с указаниями врача для коррекции патологий и заболеваний, в частности, в следующих случаях:

  • плоскостопие (поперечное, продольное и комбинированное) у детей и взрослых и других деформациях стопы;
  • острая или хроническая форма заболеваний суставов, например артрит или артроз;
  • искривление позвоночника (лордоз, сколиоз, кифоз);
  • после операций или травм.

Профилактическая ортопедическая обувь может увеличить комфорт походки и предотвратить деформации стопы - однако перед ее приобретением необходимо проконсультироваться с ортопедом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеСоветы