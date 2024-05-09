Анатомічне і ортопедичне взуття: в чому різниця і коли треба носити

Нерідко при виборі взуття можна натрапити на характеристику "анатомічне". Попри те, що воно має деякі властивості ортопедичного, між ними існує суттєва різниця.

Про різницю анатомічного і ортопедичного взуття читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Особливості анатомічного взуття

Анатомічне взуття - це взуття, яке в першу чергу наближене до анатомії стопи. Завдяки цьому, окрім підвищення комфорту, можна запобігти деформаціям.

Анатомічне взуття має такі характеристики:

врахування анатомії стопи - це широкий носок, не стискає пальці;

задник взуття тримає форму, досить щільний;

підошва гнучка;

устілка переважно м'яка, має анатомічний рельєф або подушечку під склепінням;

зазвичай устілки не мають супінатора;

задник може бути будь-якої висоти;

по висоті взуття не однакове, п'яткова частина вища за носок;

матеріал взуття гнучкий і помірно м'який.

Таким чином, його можна назвати "родичем" ортопедичного взуття, хоча іноді анатомічне взуття - синонім до ортопедичного.

Коли носити анатомічне взуття

Правильно підібране взуття відповідно до анатомічних особливостей - насамперед запорука комфорту і здоров'я кожної людини. Однак, хоча анатомічне взуття може допомогти уникнути деформацій, це взуття здебільшого масового виробництва.

Саме тому, при показаннях ортопеда, слід обирати не лише анатомічно комфортне взуття, а ортопедичне, згідно з рекомендаціями лікаря та індивідуальної проблеми.

Особливості ортопедичного взуття

Ортопедичним зазвичай називають взуття, яке використовується для лікування певних патологій і деформацій стопи, проте існує і профілактичне ортопедичне взуття.

До характеристик ортопедичного взуття належать такі ознаки:

врахування анатомії стопи - взуття має широкий носок, не стискає пальці;

задник взуття щільний, міцний та жорсткий;

підошва може бути гнучкою, проте підбирається індивідуально, в деяких випадках може бути жорсткою;

устілка ортопедична, каркасна і переважно помірно жорстка, має анатомічний рельєф, може виготовлятися індивідуально;

задник може бути різної висоти, проте підбирається індивідуально, залежно від деформації;

п'яткова частина вища за носок, проте висота підбора залежить від віку людини;

матеріал взуття залежить від індивідуальних показань.

Хоча більшість характеристик ортопедичного взуття притаманні й анатомічному, так само як і критерій врахування форми стопи, ортопедичне взуття виготовляється та підбирається відповідно до конкретного випадку.

Кожне ортопедичне взуття - анатомічне, проте не завжди анатомічне взуття має всі функції ортопедичного.

Коли носити ортопедичне взуття

Ортопедичне взуття підбирається відповідно до вказівок лікаря для корекції патологій і захворювань, зокрема, у таких випадках:

плоскостопість (поперечна, поздовжня та комбінована) у дітей і дорослих та інших деформаціях стопи;

гостра чи хронічна форма захворювань суглобів, наприклад, артрит чи артроз;

викривлення хребта (лордоз, сколіоз, кіфоз);

після операцій чи травм.

Профілактичне ортопедичне взуття може збільшити комфорт ходи і запобігти деформаціям стопи - проте перед його придбанням необхідно проконсультуватися з ортопедом.