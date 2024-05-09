Анатомическая и ортопедическая обувь: в чем разница и когда нужно носить

Нередко при выборе обуви можно наткнуться на характеристику "анатомическая". Несмотря на то, что она имеет некоторые ортопедические свойства, между ними существует существенная разница.

О разнице анатомической и ортопедической обуви читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Особенности анатомической обуви

Анатомическая обувь - это обувь, которая в первую очередь приближена к анатомии стопы. Благодаря этому, кроме повышения комфорта, можно предотвратить деформации.

Анатомическая обувь имеет следующие характеристики:

учет анатомии стопы - это широкий носок, не сжимающий пальцы;

задник обуви держит форму, достаточно плотный;

подошва гибкая;

стелька предпочтительно мягкая, имеет анатомический рельеф или подушечку под сводом;

обычно стельки не имеют супинатора;

задник может быть любой высоты;

по высоте обувь не одинаковая, пяточная часть выше носка;

материал обуви гибкий и умеренно мягкий.

Таким образом, ее можно назвать "родственником" ортопедической обуви, хотя иногда анатомическая обувь - синоним к ортопедической.

Когда носить анатомическую обувь

Правильно подобранная обувь в соответствии с анатомическими особенностями - прежде всего залог комфорта и здоровья каждого человека. Однако хотя анатомическая обувь может помочь избежать деформаций, эта обувь в основном массового производства.

Именно поэтому, при показаниях ортопеда, следует выбирать не только анатомически комфортную обувь, но и ортопедическую, согласно рекомендациям врача и индивидуальной проблемы.

Особенности ортопедической обуви

Ортопедической обычно называют обувь, которая используется для лечения определенных патологий и деформаций стопы, однако существует и профилактическая ортопедическая обувь.

К характеристикам ортопедической обуви относятся следующие признаки:

учет анатомии стопы - обувь имеет широкий носок, не сжимает пальцы;

задник обуви плотный, крепкий и жесткий;

подошва может быть гибкой, однако подбирается индивидуально, в некоторых случаях может быть жесткой;

стелька ортопедическая, каркасная и преимущественно умеренно жесткая, имеет анатомический рельеф, может производиться индивидуально;

задник может быть разной высоты, однако подбирается индивидуально в зависимости от деформации;

пяточная часть выше носка, однако высота каблука зависит от возраста человека;

материал обуви зависит от индивидуальных показаний.

Хотя большинство характеристик ортопедической обуви присущи и анатомической, так же как и критерий учета формы стопы, ортопедическая обувь производится и подбирается в соответствии с конкретным случаем.

Каждая ортопедическая обувь - анатомическая, однако не всегда анатомическая обувь имеет все функции ортопедической.

Когда носить ортопедическую обувь

Ортопедическая обувь подбирается в соответствии с указаниями врача для коррекции патологий и заболеваний, в частности, в следующих случаях:

плоскостопие (поперечное, продольное и комбинированное) у детей и взрослых и других деформациях стопы;

острая или хроническая форма заболеваний суставов, например артрит или артроз;

искривление позвоночника (лордоз, сколиоз, кифоз);

после операций или травм.

Профилактическая ортопедическая обувь может увеличить комфорт походки и предотвратить деформации стопы - однако перед ее приобретением необходимо проконсультироваться с ортопедом.