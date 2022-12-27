Анатолій Анатоліч вперше після довгої розлуки побачився із родиною: миле відео з сином

Зокрема, днями шоумен приїхав до Франції, куди через війну виїхала його родина.

На відео видно, що батько увімкнув для однорічного сина Ніла пісню українського виконавця thekomakoma "Сонечко". Композиція дуже подобається малюку, тому викликала у нього веселу усмішку.

У коментарях користувачі не встояли перед щирими емоціями дитина та написали, що хлопчик дуже схожий на свого батька.