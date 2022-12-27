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Анатолій Анатоліч вперше після довгої розлуки побачився із родиною: миле відео з сином

Анатолій Анатоліч показав миле відео з сином (instagram.com.anatoliyanatolich)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч вперше за довгий час побачився зі своєю дружиною та трьома дітьми, які змушені були переїхати у безпечне місце через напад Росії на Україну.

Відео з сином він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, днями шоумен приїхав до Франції, куди через війну виїхала його родина.

На відео видно, що батько увімкнув для однорічного сина Ніла пісню українського виконавця thekomakoma "Сонечко". Композиція дуже подобається малюку, тому викликала у нього веселу усмішку.

У коментарях користувачі не встояли перед щирими емоціями дитина та написали, що хлопчик дуже схожий на свого батька.

  • Боже, який він милий;
  • Схожий на тата на всі 100%;
  • Красунчик. Ваша копія;
  • Він таким милий;
  • На Анатолія схожий;
  • Дуже мило, так приємно спостерігати за крутими українськими сім‘ями;

Нещодавно Анатоліч пройшовся по акторці Безрук, яка зрадила Україну та залишилась жити в Росії.

Також шоумен розповідав, яку суму йому вдалось зібрати для українських військових.

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ведущаяАнатолий Анатолич