Анатолий Анатолич впервые после долгой разлуки увиделся с семью: милое видео с сыном

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич впервые за долгое время увиделся со своей женой и тремя детьми, которые вынуждены были переехать в безопасное место из-за нападения России на Украину.
Видео с сыном он опубликовал на своей странице в Instagram.
В частности, на днях шоумен приехал во Францию, куда из-за войны уехала его семья.
На видео видно, что отец включил для годовалого сына Нила песню украинского исполнителя thekomakoma "Сонечко". Композиция очень нравится малышу, потому вызвала у него веселую улыбку.
В комментариях пользователи не устояли перед искренними эмоциями и написали, что мальчик очень похож на своего отца.
Недавно Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину и осталась жить в России.
Также шоумен рассказывал, какую сумму ему удалось собрать для украинских военных.