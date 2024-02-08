Анатолій Анатоліч розповів про "пригоди" у ТЦК: "Спроба номер 3"

Спроба номер 3

За словами Анатоліча, 8 лютого він втретє пішов до ТЦК. Він сподівався, що зуміє вирішити усі питання з документами. Втім, спочатку на ведучого чекав штраф. Він мусить заплатити 1 тисячу 700 гривень за відсутність військового квитка.

Ведучий розповів про похід до ТЦК (скріншоти)

Анатоліч розповів про те, що військкомат не працює за тим графіком, який він побачив в інтернеті. Також з'ясувалося, що ведучому потрібно їхати в інший ТЦК.

Анатоліч сходив до ТЦК (скріншот)

Але і там "пригоди" ведучого не закінчилися. За словами Анатоліча, в Оболонському ТЦК йому сказали, що сьогодні він вже нічого не встигне, й додали: "Іди гуляй". Шоумен планує повернутися туди вже завтра.

Ведучий розповів про похід до військкомату (скріншот)

"Завтра продовжиться мій квест. Завтра треба стати в чергу, при чому черги різних кольорів. Мені треба синя черга. І потім, можливо, я усе ж доберусь до своїх документів на військовий облік. Отакі-от історії", - розповів Анатоліч.

"Не так страшно, як здавалося б. Але трішки бюрократія, звичайно, є... Певно, що зараз від неї нікуди не дінешся", - додав він.