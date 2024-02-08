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Анатолій Анатоліч розповів про "пригоди" у ТЦК: "Спроба номер 3"

Анатоліч пішов до ТЦК (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Анатолій Анатоліч заявив, що він вже втретє сходив до ТЦК. За словами шоумена, він нібито намагається встати на облік, але постійно стикається з "перепонами".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories Анатоліча в Instagram.

Спроба номер 3

За словами Анатоліча, 8 лютого він втретє пішов до ТЦК. Він сподівався, що зуміє вирішити усі питання з документами. Втім, спочатку на ведучого чекав штраф. Він мусить заплатити 1 тисячу 700 гривень за відсутність військового квитка.

Ведучий розповів про похід до ТЦК (скріншоти)

Анатоліч розповів про те, що військкомат не працює за тим графіком, який він побачив в інтернеті. Також з'ясувалося, що ведучому потрібно їхати в інший ТЦК.

Анатоліч сходив до ТЦК (скріншот)

Але і там "пригоди" ведучого не закінчилися. За словами Анатоліча, в Оболонському ТЦК йому сказали, що сьогодні він вже нічого не встигне, й додали: "Іди гуляй". Шоумен планує повернутися туди вже завтра.

Ведучий розповів про похід до військкомату (скріншот)

"Завтра продовжиться мій квест. Завтра треба стати в чергу, при чому черги різних кольорів. Мені треба синя черга. І потім, можливо, я усе ж доберусь до своїх документів на військовий облік. Отакі-от історії", - розповів Анатоліч.

"Не так страшно, як здавалося б. Але трішки бюрократія, звичайно, є... Певно, що зараз від неї нікуди не дінешся", - додав він.

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