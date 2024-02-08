Анатолий Анатолич рассказал о "приключениях" в ТЦК: "Попытка номер 3"

Попытка номер 3

По словам Анатолича, 8 февраля он в третий раз пошел в ТЦК. Он надеялся, что сможет решить все вопросы с документами. Впрочем, сначала ведущего ждал штраф. Он должен заплатить 1 тысячу 700 гривен за отсутствие военного билета.

Ведущий рассказал о походе в ТЦК (скриншоты)

Анатолич рассказал о том, что военкомат не работает по тому графику, который он увидел в интернете. Также выяснилось, что ведущему следует ехать в другой ТЦК.

Анатолич сходил в ТЦК (скриншот)

Но и там "приключения" ведущего не закончились. По словам Анатолича, в Оболонском ТЦК ему сказали, что сегодня он уже ничего не успеет, и добавили: "Иди гуляй". Шоумен намерен вернуться туда уже завтра.

Ведущий рассказал о походе в военкомат (скриншот)

"Завтра продолжится мой квест. Завтра нужно стать в очередь, при чем очереди разных цветов. Мне нужна синяя очередь. И потом, возможно, я все же доберусь до своих документов на военный учет. Такие вот истории", - рассказал Анатолич.

"Не так страшно, как казалось бы. Но немного бюрократия, конечно, есть... Видимо, сейчас от нее никуда не денешься", - добавил он.