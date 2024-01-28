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Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік

Неділя 28 січня 2024 20:50
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Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік Анатолій Анатоліч з дружиною (фото: instagram.com/yulattt/?hl=ru)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, PR-менеджерка Юлія Яцечко (Юла), поскаржилася на роботу ТЦК і розповіла, що ведучий днями мав стати на облік, однак йому не вдалося цього зробити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram піарниці.

Через що Анатоліч не зміг стати на військовий облік

За словами Юли, в Україні складна система, яку варто змінити.

У той час як у Нью-Йорку є великі залізні бокси для військових, де можна залишити свої координати.

Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік

Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Мій чоловік у четвер намагався це зробити двічі, але не зміг, бо дуже велика черга. Працюють двічі на тиждень із перервою на обід", - поділилась піарниця.

Яцечко вважає, що на час війни систему варто було спростити, адже людина може прийняти рішення вступити до лав ЗСУ спонтанно.

Однак через надто велику чергу можна і передумати.

Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік

Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

“Необхідно рекрутингову компанію зробити по-іншому. Повинна бути якась спрощена система і дуже багато варіантів, щоб людина, яка спонтанно захотіла захищати свою країну або прийшла, то не стояла у черзі й чекала довго, тому що в черзі можуть бути історії різні й людина може передумати”, - каже дружина шоумена.

Сам Анатоліч планує ще раз спробувати стати на облік наступного тижня.

Раніше ми розповідали, що ТЦК зупинили відомого ведучого просто посеред вокзалу.

Також скандальна Фаріон назвала Львів "містом диверсантів" та принизила російськомовних українців.

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ТЦК Анатолий Анатолич Війна в Україні звезды шоу-бизнеса
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