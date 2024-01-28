Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік
Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, PR-менеджерка Юлія Яцечко (Юла), поскаржилася на роботу ТЦК і розповіла, що ведучий днями мав стати на облік, однак йому не вдалося цього зробити.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram піарниці.
Через що Анатоліч не зміг стати на військовий облік
За словами Юли, в Україні складна система, яку варто змінити.
У той час як у Нью-Йорку є великі залізні бокси для військових, де можна залишити свої координати.
Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)
"Мій чоловік у четвер намагався це зробити двічі, але не зміг, бо дуже велика черга. Працюють двічі на тиждень із перервою на обід", - поділилась піарниця.
Яцечко вважає, що на час війни систему варто було спростити, адже людина може прийняти рішення вступити до лав ЗСУ спонтанно.
Однак через надто велику чергу можна і передумати.
Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)
“Необхідно рекрутингову компанію зробити по-іншому. Повинна бути якась спрощена система і дуже багато варіантів, щоб людина, яка спонтанно захотіла захищати свою країну або прийшла, то не стояла у черзі й чекала довго, тому що в черзі можуть бути історії різні й людина може передумати”, - каже дружина шоумена.
Сам Анатоліч планує ще раз спробувати стати на облік наступного тижня.
Раніше ми розповідали, що ТЦК зупинили відомого ведучого просто посеред вокзалу.
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