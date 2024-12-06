Анатолій Анатолич розповів, як ставиться до затримки мовлення у сина: "Пройшли всі тести"

Так, телеведучий сказав, що дитина займається у логопеда, але він не бачить якихось проблем у її розвитку.

"Мені взагалі все супер, все подобається. Він дуже розумний, прикольний хлопчик", - наголосив Анатоліч.

Також він сказав, що сам пізно заговорив.

"Я пізно почав розмовляти, але потім - не зупинити. Тому я в цьому плані не переживаю. Ми пройшли всі тести, там у цьому плані все нормально. Логопед професійно з ним займався, нутриціолог - спеціальна дієта у нього є. Лактозу ми прибрали, солодке зменшили", - зазначив Анатоліч.

"Я в цьому плані не бачу жодних проблем, все у нас чудово", - наголосив телеведучий.

Зазначимо, що раніше дружина телеведучого розповіла, що у їхнього сина, якому у липні виповнилося 3 роки, затримка мовного розвитку. На той момент хлопчик почав займатися з логопедом і в нього вже був певний прогрес.

Піарниця вирішила розповісти про цю проблему, щоб підтримати всіх мам, оскільки зараз це дуже поширена проблема.

До речі, затримка мовного розвитку також у молодшого сина Віктора Павліка - 3-річного Михайла. Про всі обстеження та етапи корекційної роботи у своєму блозі розповідає його мама, дружина Павліка Катерина Репяхова.

Також проблеми з мовленнєвим розвитком є у третього сина відомої української блогерки Дарії Пазюк, яку фанати знають за псевдонімом Баба Даша.