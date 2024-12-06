Анатолий Анатолич рассказал, как относится к задержке речи у сына: "Прошли все тесты"

Так, телеведущий сказал, что ребенок занимается у логопеда, но он не видит каких-то проблем в его развитии.

"Мне вообще все супер, все нравится. Он очень умный, прикольный мальчик", - отметил Анатолич.

Также он сказал, что сам поздно заговорил.

"Я поздно начал разговаривать, но потом - не остановить. Поэтому я в этом плане не переживаю. Мы прошли все тесты, там в этом плане все нормально. Логопед профессионально с ним занимался, нутрициолог - специальная диета у него есть. Лактозу мы убрали, сладкое уменьшили", - отметил Анатолич.

"Я в этом плане не вижу никаких проблем, все у нас чудесно", - подчеркнул телеведущий.

Отметим, что ранее супруга телеведущего рассказала, что у их сына, которому в июле исполнилось 3 года, задержка речевого развития. На тот момент мальчик уже начал заниматься с логопедом и у него уже был определенный прогресс.

Пиарщица решила рассказать об этой проблеме, чтобы поддержать всех мам, так как сейчас это очень распространенная проблема.

К слову, задержка речевого развития также у младшего сына Виктора Павлика - 3-летнего Михаила. Про все обследования и этапы коррекционной работы в своем блоге рассказывает его мама, супруга Павлика Екатерина Репяхова.

Также проблемы с речевым развитием есть у третьего сына известной украинской блогерши Дарии Пазюк, которую фанаты знают по псевдониму Баба Даша.