Анатолій Анатоліч пригадав, як навчався у батька Зеленського: "до нього нереально було підійти"

Анатолій Анатоліч про батька президента

Так, упродовж тривалого часу Олександр Семенович є доктором наук і завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному університеті.

Шоумен згадав про час, коли чоловік викладав йому один із курсів, і поділився своїми враженнями про особистість Олександра Зеленського.

Олександр Зеленський (фото: скріншот з відео)

За словами ведучого, з батьком президента було неможливо домовитися і тим більше дати хабар.

"Олександр Семенович - людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК", на той час", - поділився Анатолій.

"Ні, до нього нереально було підійти. І не те, щоб я переживаю, що до мене прийде СБУ. Тато президента хабарі не брав", - додав він.