UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Анатолій Анатоліч пригадав, як навчався у батька Зеленського: "до нього нереально було підійти"

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Анатолій Анатоліч пригдав, як у Криворізькому університеті його навчав батько президента України Володимира Зеленського - Олександр Семенович.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

Анатолій Анатоліч про батька президента

Так, упродовж тривалого часу Олександр Семенович є доктором наук і завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному університеті.

Шоумен згадав про час, коли чоловік викладав йому один із курсів, і поділився своїми враженнями про особистість Олександра Зеленського.

Олександр Зеленський (фото: скріншот з відео)

За словами ведучого, з батьком президента було неможливо домовитися і тим більше дати хабар.

"Олександр Семенович - людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК", на той час", - поділився Анатолій.

"Ні, до нього нереально було підійти. І не те, щоб я переживаю, що до мене прийде СБУ. Тато президента хабарі не брав", - додав він.

Раніше Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток.

Також ми писали, що блогерка Монро під час війни ходила в ТЦК і проходила ВЛК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАнатолий Анатолич