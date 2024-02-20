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Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток

Вівторок 20 лютого 2024 09:30
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Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Шоумен Анатолій Анатоліч, який ніяк не може стати на військовий облік, зізнався, чи піде на фронт, якщо таки отримає документ про придатність до служби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю ведучого для проєкту "ТУР Зірками".

Чи готовий Анатолій Анатоліч йти воювати

Так, шоумен зізнався, що поки у нього немає бажання йти добровольцем на фронт і зі зброєю в руках захищати свою батьківщину від окупантів.

Також він сказав, що думає про мобілізацію зірок.

Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Це дуже складне питання. Мені складно на нього відповісти. Я не український доброволець і зараз я не підлягаю військовій службі, бо в мене троє неповнолітніх дітей", - прокоментував Анатоліч.

"Що б я не казав, мені скажуть: "Ну тобі легко говорити, бо ти багатодітний батько і тебе не забирають в армію", - продовжив ведучий.

Також Анатолій додав, що всупереч тому, що не служить, він допомагає військовим, підтримуючи постійний зв'язок із ними або беручи участь у спільних медійних проєктах.

На думку ведучого, нині це також є дуже важливим.

Нагадаємо, раніше Анатоліч розповів про нові "пригоди" у ТЦК.

Також відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ.

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