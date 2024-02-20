Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток
Шоумен Анатолій Анатоліч, який ніяк не може стати на військовий облік, зізнався, чи піде на фронт, якщо таки отримає документ про придатність до служби.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю ведучого для проєкту "ТУР Зірками".
Чи готовий Анатолій Анатоліч йти воювати
Так, шоумен зізнався, що поки у нього немає бажання йти добровольцем на фронт і зі зброєю в руках захищати свою батьківщину від окупантів.
Також він сказав, що думає про мобілізацію зірок.
Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"Це дуже складне питання. Мені складно на нього відповісти. Я не український доброволець і зараз я не підлягаю військовій службі, бо в мене троє неповнолітніх дітей", - прокоментував Анатоліч.
"Що б я не казав, мені скажуть: "Ну тобі легко говорити, бо ти багатодітний батько і тебе не забирають в армію", - продовжив ведучий.
Також Анатолій додав, що всупереч тому, що не служить, він допомагає військовим, підтримуючи постійний зв'язок із ними або беручи участь у спільних медійних проєктах.
На думку ведучого, нині це також є дуже важливим.
Нагадаємо, раніше Анатоліч розповів про нові "пригоди" у ТЦК.
Також відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ.