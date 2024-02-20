Анатолий Анатолич вспомнил, как учился у отца Зеленского: "К нему нереально было подойти"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич вспомнил, как в Криворожском университете его учил отец президента Украины Владимира Зеленского - Александр Семенович.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ранок у великому місті".
Так, на протяжении длительного времени Александр Семенович является доктором наук и заведующим кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом университете.
Шоумен вспомнил о времени, когда мужчина преподавал ему один из курсов, и поделился своими впечатлениями о личности Александра Зеленского.
Александр Зеленский (фото: скриншот с видео)
По словам ведущего, с отцом президента было невозможно договориться и тем более дать взятку.
"Александр Семенович - человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", на то время", - поделился Анатолий.
"Нет, к нему нереально было подойти. И не то, чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Папа президента взятки не брал", - добавил он.
Ранее Анатолий Анатолич признался, пойдет ли воевать, если получит военный билет.
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