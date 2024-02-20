Анатолій Анатоліч пригадав, як навчався у батька Зеленського: "до нього нереально було підійти"
Український ведучий Анатолій Анатоліч пригдав, як у Криворізькому університеті його навчав батько президента України Володимира Зеленського - Олександр Семенович.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті".
Анатолій Анатоліч про батька президента
Так, упродовж тривалого часу Олександр Семенович є доктором наук і завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному університеті.
Шоумен згадав про час, коли чоловік викладав йому один із курсів, і поділився своїми враженнями про особистість Олександра Зеленського.
Олександр Зеленський (фото: скріншот з відео)
За словами ведучого, з батьком президента було неможливо домовитися і тим більше дати хабар.
"Олександр Семенович - людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК", на той час", - поділився Анатолій.
"Ні, до нього нереально було підійти. І не те, щоб я переживаю, що до мене прийде СБУ. Тато президента хабарі не брав", - додав він.
Раніше Анатолій Анатоліч зізнався, чи піде воювати, якщо отримає військовий квиток.
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