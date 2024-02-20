ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Анатолий Анатолич вспомнил, как учился у отца Зеленского: "К нему нереально было подойти"

Вторник 20 февраля 2024 21:51
UA EN RU
Анатолий Анатолич вспомнил, как учился у отца Зеленского: "К нему нереально было подойти" Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Анатолий Анатолич вспомнил, как в Криворожском университете его учил отец президента Украины Владимира Зеленского - Александр Семенович.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ранок у великому місті".

Анатолий Анатолич об отце президента

Так, на протяжении длительного времени Александр Семенович является доктором наук и заведующим кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом университете.

Шоумен вспомнил о времени, когда мужчина преподавал ему один из курсов, и поделился своими впечатлениями о личности Александра Зеленского.

Анатолий Анатолич вспомнил, как учился у отца Зеленского: &quot;К нему нереально было подойти&quot;

Александр Зеленский (фото: скриншот с видео)

По словам ведущего, с отцом президента было невозможно договориться и тем более дать взятку.

"Александр Семенович - человек очень принципиальный, с которым невозможно было договориться. Даже были преподаватели, к которым могли подойти и сказать: "Это же Толя, он там играет в КВН", на то время", - поделился Анатолий.

"Нет, к нему нереально было подойти. И не то, чтобы я переживаю, что ко мне придет СБУ. Папа президента взятки не брал", - добавил он.

Ранее Анатолий Анатолич признался, пойдет ли воевать, если получит военный билет.

Также мы писали, что блогерша Монро во время войны ходила в ТЦК и проходила ВЛК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Анатолий Анатолич
NEWS
Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, - Кулеба
Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, - Кулеба