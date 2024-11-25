Анатолій Анатоліч несподівано висловився про мобілізацію: "Як мені про це сказати дружині?"

Що написав Анатоліч

Як відомо, багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації. Але у додатку "Резерв+" зірка її не отримав, мовляв, у нього менше трьох дітей. І тепер йому потрібно звертатися до Державного реєстру актів цивільного стану, аби уточнити дані, подати заявку на повторний запис та отримати відстрочку.

На тлі цієї ситуації Анатолійович пожартував, що тепер йому доведеться пояснювати дружині, чому, за версією "Резерв+", у нього немає трьох дітей.

"За версією "Резерв+" у мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині?" - поцікавився ведучий.

Анатоліч показав скриншот з додатку (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Нагадаємо, Анатоліч виховує 13-річну доньку Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного сина Ніла. Дітей йому народила його обраниця Юлія Бойко, вона ж Юла.

Ведучий має велику родину (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Уродженець Кривого Рогу здобув популярність як ведучий ранкового шоу на "Хіт FM" - "Happy ранок", яке вів 6 років. Після цього він розпочав телевізійну кар'єру та став ведучим низки інших розважальних програм.

Зокрема, ведучий також запускав авторське вечірнє радіо-шоу "Операція провокація", куди запрошував українських селебриті. А ще - має власний YouTube-проєкт "Зе Інтерв'юер": він запрошує туди різноманітних представників шоу-бізнесу та спілкується з ними на різні теми.

Що відомо про Анатолія Анатоліча (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)