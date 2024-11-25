Анатолий Анатолич неожиданно высказался о мобилизации: "Как мне об этом сказать жене?"

Что написал Анатолич

Как известно, многодетный отец имеет право на отсрочку от мобилизации. Но в приложении "Резерв+" звезда ее не получил, мол, у него меньше троих детей. И теперь ему следует обращаться в Государственный реестр актов гражданского состояния, чтобы уточнить данные, подать заявку на повторную запись и получить отсрочку.

На фоне этой ситуации Анатольевич пошутил, что теперь ему придется объяснять жене, почему, по версии "Резерв+", у него нет троих детей.

"По версии "Резерв+" у меня нет троих детей. Как мне об этом сказать жене?" - поинтересовался ведущий.

Анатолич показал скриншот из приложения (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, Анатолич воспитывает 13-летнюю дочь Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего сына Нила. Детей ему родила его избранница Юлия Бойко, она же Юла.

Ведущий имеет большую семью (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Уроженец Кривого Рога обрел популярность как ведущий утреннего шоу на "Хит FM" - "Happy утро", которое вел 6 лет. После этого он начал телевизионную карьеру и стал ведущим ряда других развлекательных программ.

В частности, ведущий запускал авторское вечернее радио-шоу "Операция провокация", куда приглашал украинских селебрити. А еще - имеет собственный YouTube-проект "Зе Интервьюер": он приглашает туда различных представителей шоу-бизнеса и общается с ними на разные темы.

Что известно об Анатолии Анатоличе (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)