Анатолич и участница Нацотбора вляпались в скандал: выступят на "корпоративе" фанатки Asti Анны Алхим

Скандальная блоггерша Анна Алхим, неоднократно заявлявшая, что продолжает слушать российскую музыку, в частности предательницу Анну Asti, решила устроить "новогодний корпоратив", а среди спикеров там будет выступать ведущий Анатолий Анатолич. Кроме того, на мероприятии должны появиться участница Нацотбора на Евровидение, певица SKYLERR, и вокалист Никита Киселев.

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Алхим и Анатолича, Telegram-канал "Культурна прачечна".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему сеть критикует Анатолича и других артистов, решивших выступить на "корпоративе" Алхим.

Что известно о "корпоративе" скандальной блогерши

Фанатка Asti, которая делилась "невероятными" впечатлениями от российского сериала "Слово пацана", объявила, что 26 декабря она проведет мероприятие в Киеве.

Пост Алхим (скриншот)

Среди заявленных спикеров: ведущий Анатолий Анатолич, "массажист-сквиртолог" Леон и Гарик Корогодский. Кроме этого, блогерша пригласила еще и певцов. Об их участии она объявила отдельно.

Кто будет выступать на "корпоративе" Алхим (скриншот)

Билеты на "корпоратив" стоят немало. Есть только два варианта - самый дешевый Алхим оценила в 5 тысяч гривен, а самый дорогой - 38 тысяч. Гостям обещают "икру, подарки, шампанское".

Цены на билеты (скриншот)

Почему сеть возмущена мероприятием от Алхим и решением Анатолича принимать в нем участие

"Культурна прачечна" отметила, что ситуация демонстрирует двойные стандарты украинского шоу-бизнеса. При этом Анатоличу напомнили, что совсем недавно он критиковал тех блогеров, которые слушают русскую музыку и смотрят сериалы страны-агрессора.

"Хороший был спич, собрал много лайков. И вот 26 декабря Анатолич будет спикером на... "Корпоративе с Анной Алхим". Блогерша не просто слушает р*сню, а делает это демонстративно, снимает ризы под российские песни и добавляет треки в посты... Интересно, будут ли там смотреть "Слово пацана" и слушать новый альбом Анны Асти?", - говорится в Telegram-канале.

Что пишут об Алхим в Telegram-каналах (скриншот)

Кроме того, в комментариях под постами Алхим тоже начала появляться критика. Юзеры возмущены тем, что блогерша, постоянно провоцирующая скандалы из-за создаваемого в РФ контента, решила заработать на украинцах.