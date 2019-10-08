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Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

STYLERПерсони    08.10.2019 - 09:53
Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Виписка Анастасії Заворотнюк з лікарні пов'язана з тим, що її продовжать лікувати в іншому медзакладі

Анастасію Заворотнюк, яка з 13 вересня перебувала на лікуванні від раку в приватній московській клініці, виписали з медзакладу. Про це інформує російський Telegram-канал Mash.

Згідно з останніми даними, актриса залишила клініку "Європейський медичний центр". Варто відзначити, що зірка "Моєї прекрасної няні" лікувалася по ОМС (обов'язкове медичне страхування).

"Заворотнюк закрили обслуговування по ОМС і завершили лікувальні заходи в стаціонарі", - сказано в повідомленні.

Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як виявилося, актрису виписали ще кілька днів тому, але відомо про це стало тільки у вівторок, 8 жовтня.

Тим не менш, виписка з лікарні не означає, що актрисі стало краще. Вона, як і раніше, знаходиться у важкому стані, і її лікування гліобластоми - агресивної пухлини головного мозку, продовжиться в іншому місці.

"Рідні Заворотнюк повідомили лікарям, що продовжать лікування в іншому закладі", - резюмували в заяві.

А в ще одному російському Telegram-каналі "Тільки нікому" обурені тим, чому навколо стану Анастасії Заворотнюк тривають спекуляції. У ЗМІ хворобу актриси називають "найбільш закритою хворобою евер".

"Чому виписали - зрозуміло, лікарня вже засвітилася в пресі. Але якщо важка, навіщо виписали? Навіщо приховувати так довго і породжувати спекуляції? Ми думали, що таке вже неможливо в наш час технологій і гонорарів", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що нещодавно ЗМІ облетіла новина про смерть актриси.

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