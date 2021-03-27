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57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 15:43
57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото) Коллаж РБК-Украина: Сергей Жигунов женился на копии Анастасии Заворотнюк
Автор: Светлана Мащенко

Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной Виктории Ворожбит, которую давно окрестили "копией" Ананстасии Заворотнюк. В росСМИ появились фото со скромной церемонии.

Актер в своем Instagram показал загадочный кадр, на котором лаконично изображена его рука с обручальным кольцом.

Позже в СМИ появились и фото с церемонии бракосочетания звезды "Моей прекрасной няни" и журналистки Виктории.

57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Жигунов женился на возлюбленной (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Свадьба 57-летнего актера и Виктории прошла довольно скромно. На опубликованных изданием Стархит кадрах видно, что невеста была в голубом платье с необычным вырезом и длинными рукавами. В руках у невесты букет из розовых тюльпанов.

57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Фото: Сергей Жигунов женился на Виктории Ворожбит (Стархит)

Отметим, что фактически для Сергея этот брак стал третьим. Артист был дважды женат на актрисе Вере Новиковой. Они развелись после того, как Жигунов закрутил роман с Заворотнюк во время съемок сериала. Впрочем, отношения длились только два года.

В 2007-м актер развелся с женой из-за романа, а в 2009-м они снова поженились. Спустя 11 лет брак актеров распался. Поговаривают, в этот раз причиной стали именно отношения с журналисткой Викторией Ворожбит.

57-летний Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк (фото)

Фото: Сергей Жигунов с экс-женой Верой Новиковой (ТВ Центр)

Отметим, что об отношения Жигунова и Ворожбит стало известно в октябре 2020-го года.

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