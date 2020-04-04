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Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання: подробиці

STYLERПерсони    04.04.2020 - 09:28
Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання: подробиці
Анастасія Заворотнюк новини 2020 (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк відповіла підписникам

Анастасія Заворотнюк, дочка якої активно виписує пости в соцмережах, здається, починає йти на поправку. Крім того, актриса сама починає спілкуватися з клієнтами, про що свідчить її коментар під постом в Instagram.

3 квітня Заворотнюк відзначала свій день народження і артистку обдарували теплими словами, побажавши якнайшвидшого одужання. "В її свято ми бажаємо лише одного, самого головного і незамінного - здоров'я! Тому що все інше, важливе, улюблене і сьогоденне, у неї дійсно є. Це був дуже непростий рік, і тим дорожче й цінніше усвідомлювати, як багато людей розділили цю ситуацію з нами. Низький уклін лікарям і всьому медичному персоналу за все те, що ви вже зробили і продовжуєте робити для Насті", - зазначено в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання: подробиціАнастасія Заворотнюк новини 2020 (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Таке привітання підтримали всі підписники, додавши щось і від себе. Проте найбільш дивним було те, що Анастасія Заворотнюк сама відповіла на побажання про одужання дружині Стаса Михайлова.

"Інно, величезне спасибі Вам і Стасу за увагу та таке тепле привітання! Мені було дуже приємно. Ваша Настя", - відповіла актриса.

Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання: подробиці

Анастасія Заворотнюк новини 2020 (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк зробила відверте зізнання про маму.

Ми писали, що про хвороби Заворотнюк з'явилася нова інформація.

А також про те, що Заворотнюк запідозрили у хитрому обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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