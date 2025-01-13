Анастасия Юзьвак прокомментировала публичную ссору Терена с любимой: "Я бы не хотела медийного мужчину"

Финалистка "Холостяка 13" Анастасия Юзьвак отреагировала на публичный скандал Александра Терена и Инны Белень. Напомним, ссора между ними произошла из-за языкового вопроса, поскольку "Холостяка" возмутило, что его партнерша имеет не такие радикальные взгляды на этот счет.

Как финалистка "Холостяка" отреагировала на публичную ссору Терена и победительницы

Анастасия, которая является тарологом и нумерологом, не поняла, почему пара решила выносить этот момент в публичную плоскость. Она подчеркнула, что для ее отношений такая ситуация неприемлема, и считает, что все личные моменты стоит решать только вдвоем, а не втягивать сюда интернет-пользователей

"Я считаю, что все, что в отношениях, должно решаться в отношениях между двумя людьми, даже если они медийные. Это мое субъективное видение - то, как я бы хотела, чтобы у меня было в отношениях. Я бы не хотела медийного мужчину, но если так получится, то окей", - объяснила Юзьвак.

"Но такие интимные вещи, как какие-то споры или недоразумения, я бы не хотела читать о себе в stories. Я бы хотела все это решить с глазу на глаз, а уже потом, если мне так захочется, это осветить в stories как отдельную историю и не переходить на личности", - добавила она.

Александр Терен и Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Девушка добавила, что мужчина, который выбирает женщину, должен уважать свой выбор и не говорить о ней в негативном ключе вот так, на людях. По ее мнению, если и случаются какие-то такие моменты, то это стоит проговаривать без посторонних.

"Какой я мужчина тогда? Какой я в своих глазах? Насколько я ценю свой выбор, если я так освещаю свою женщину?". У меня такая позиция. "Это же мой выбор, это я ее выбрал. Я уважаю этот выбор, я ее люблю. Почему я ей не сказал это, например, с глазу на глаз? Почему мы не решили это?" - поинтересовалась таролог.

К слову, также в интервью Славе финалистка "Холостяка" призналась, что чувствовала после того, как получила отказ от Александра. Сперва ее охватила грусть из-за этого, потом она почувствовала успокоение, а после задумалась о том, что ее ждет много дел в Лондоне, где она живет уже несколько лет.

Инна Белень и Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/innka_belen)

Почему возник скандал между Тереном и Белень

Недавно Инна также дала интервью Славе Демину, в котором они обсудили языковой вопрос и войну. Девушка отметила, что не стоит быть категоричным к людям, которые только учатся говорить на украинском, а стоит быть к ним лояльными и поощрять их старания.

Терен не был в восторге от такой позиции своей партнерши и написал, что такие слова для него в определенной степени стали неожиданностью. Также он упрекнул Демина за то, что тот сказал, что для него война длится всего три года, а не более 10, как это есть на самом деле.

Однако, несмотря на публичную ссору, Инна и Александр подтвердили, что их отношения продолжаются. При этом Белень не стала скрывать, что почувствовала обиду на любимого из-за ситуации, которая произошла.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)