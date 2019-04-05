Анализы у Зеленского брал актер "Сватов" и участник ТВ-шоу

Зеленский сдал анализы звезде кулинарного проекта (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский сдал анализы актеру и участнику "Мастер Шеф"

Перед дебатами с Петром Порошенко кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab. Выяснилось, что анализ крови у Зеленского принимал массажист Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу "Мастер Шеф" и снимался в сериале "Сваты".

На сайте Eurolab указано, что Кирякулов врач с 10-летним стажем. У него есть диплом врача-акушера и доктора по общей медицине. Также сообщается, что Кирякулов массажист, доктор по общей гигиене и специалист по подбору индивидуальных стелек.

Владислав Кирякулов на сайте Eurolab

А вот на сайте СТБ о Кирякулове есть и другая информация. Он был участником 8 сезона проекта "Мастер Шеф" и он очень любит готовить.

Владислав Кирякулов на сайте СТБ

"Владислав - доктор с тонкой душевной организацией. По национальности он грек, чем очень гордится. У Владислава мягкий характер, но, в силу, своей эмоциональности, все же частенько взрывается. Мужчина часто путешествует, особенно в США, но ради этого вынужден много работать. "МастерШеф" для Владислава – еще одна мечта его жизни", - указано на сайте.

Также у него есть свои авторские блюда, которые он представлял на проекте.

Информация о Владиславе Кирякулове на сайте СТБ

Владислав Кирякулов в МастерШеф (YouTube/МастерШеф)

Кроме того, выяснилось, что Влад Кирякулов - актер, который снялся в 17 фильмах, в том числе и в эпизодической роли в сериале "Сваты".

Скриншот

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

Напомним, ранее мы сообщали о том, что блогер высказался о выборе Зеленским клиники для анализов.

А также рассказывали о том, что украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому.