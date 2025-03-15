Амосов у першому раунді "задушив" американця Міллендера: ефектне відео

Бій Амосова та Міллендера - як це було

31-річний українець, який вийшов на октагон як колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі, вирішив не затягувати з рішучими діями. Вже у першому раунді він використав задушливий прийом і швидко поклав Кертіса на спину.

Це було швидко і спритно. Американець намагався вибратися з "обіймів" Ярослава, але потім здався. Амосов його ледь не "задушив", а тому той дав зрозуміти, що приймає поразку.

Перемога Амосова стала гучною подією в його кар'єрі. Річ у тому, що у листопаді 2023 року Ярослав зазнав поразки, коли вийшов на октагон проти Джейсона Джексона.

Тоді Амосов втратив свій чемпіонський титул. Але нині, після "задушливих обіймів" для Міллендера, все може змінитися.

У вересні 2024 року Амосов закінчив співпрацю з Bellator. І вже тоді він давав зрозуміти, що не планує на цьому зупинятися.

"Друзі, скінчився мій контракт з Bellator. Це були незабутні 6 років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Всім дякую, скоро я повідомлю про свої наступні дії. Незабутні емоції під час завоювання титулу, ще більші під час його захисту, перша поразка за 11 років, війна в рідній країні, але я впевнений, це зробило мене тільки сильнішим", - розповідав тоді Ярослав.

Хто такий Ярослав Амосов

Спортсмен народився в Ірпені. Амосов - триразовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи з бойового самбо. У професійному ММА він досяг унікального результату, ставши чемпіоном Bellator у напівсередній вазі. Його рекорд у змішаних єдиноборствах тривалий час залишався непереможним, що зробило його одним із найкращих бійців у своїй категорії.

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