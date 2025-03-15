Амосов в первом раунде "задушил" американца Миллендера: эффектное видео

Бой Амосова и Миллендера - как это было

31-летний украинец, который вышел на октагон как бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, решил не затягивать с решительными действиями. Уже в первом раунде он использовал удушающий прием и быстро положил Кертиса на спину.

Это было быстро и ловко. Американец пытался выбраться из "объятий" Ярослава, но потом сдался. Амосов его едва не "задушил", а потому тот дал понять, что принимает поражение.

Победа Амосова стала громким событием в его карьере. Дело в том, что в ноябре 2023 года Ярослав потерпел поражение, когда вышел на октагон против Джейсона Джексона.

Тогда Амосов потерял свой чемпионский титул. Но сейчас, после "удушающих объятий" для Миллендера, все может измениться.

В сентябре 2024 года Амосов закончил сотрудничество с Bellator. И уже тогда он давал понять, что не планирует на этом останавливаться.

"Друзья, кончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые 6 лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих следующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее", - рассказывал тогда Ярослав.

Кто такой Ярослав Амосов

Спортсмен родился в Ирпене. Амосов - трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональном ММА он достиг уникального результата, став чемпионом Bellator в полусреднем весе. Его рекорд в смешанных единоборствах долгое время оставался непобедимым, что сделало его одним из лучших бойцов в своей категории.

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