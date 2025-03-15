Амосов в первом раунде "задушил" американца Миллендера: эффектное видео

Украинский боец смешанных искусств Ярослав Амосов победил американца Кертиса Миллендера, с которым встретился в октагоне на шоу "Cage Fury Fighting Championships 140" в Филадельфии. Это было эффектно.
Как Амосов одержал победу и чем он поразил, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
31-летний украинец, который вышел на октагон как бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, решил не затягивать с решительными действиями. Уже в первом раунде он использовал удушающий прием и быстро положил Кертиса на спину.
Это было быстро и ловко. Американец пытался выбраться из "объятий" Ярослава, но потом сдался. Амосов его едва не "задушил", а потому тот дал понять, что принимает поражение.
Победа Амосова стала громким событием в его карьере. Дело в том, что в ноябре 2023 года Ярослав потерпел поражение, когда вышел на октагон против Джейсона Джексона.
Тогда Амосов потерял свой чемпионский титул. Но сейчас, после "удушающих объятий" для Миллендера, все может измениться.
В сентябре 2024 года Амосов закончил сотрудничество с Bellator. И уже тогда он давал понять, что не планирует на этом останавливаться.
"Друзья, кончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые 6 лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих следующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее", - рассказывал тогда Ярослав.
Спортсмен родился в Ирпене. Амосов - трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональном ММА он достиг уникального результата, став чемпионом Bellator в полусреднем весе. Его рекорд в смешанных единоборствах долгое время оставался непобедимым, что сделало его одним из лучших бойцов в своей категории.
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При создании материала были использованы источники: трансляция боя, посты UFC FIGHT PASS в X, Википедия.