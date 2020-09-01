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В "Борисполе" девушка прогулялась по крылу самолета и поболтала ножками (видео)

Борисполь, Вторник 01 сентября 2020 10:27
В "Борисполе" девушка прогулялась по крылу самолета и поболтала ножками (видео)
В аэропорту Борисполь девушка гуляла по крылу самолета (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В аэропорту Борисполь девушку сняли на видео во время прогулки по крылу самолета

В Международном аэропорту "Борисполь" девушка устроила прогулку по кругу самолета, посидела на нем и подышала воздухом.

Дикий поступок пассажирки не остался незамеченным и попал на видео очевидцев, которые и выложили его посредством ресурса dtp.kiev.ua.

В описании к видеокадрам сказано, что "барышня" открыла аварийную дверь, чтобы насладиться видами аэропорта. Неизвестно, чем бы это могло закончиться, если бы не экипаж, который заметил неладное.

"Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом.
Открыла сама аварийную дверь... Села на крылышко самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта", - подписаны кадры.

В Борисполе девушка отличилась диким поступком (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети шокированы поступком блондинки и оставляют множество комментариев:

  • "Картина маслом: "Колхозница в аэропорту";
  • А після цього скільки ж паперів треба буде заповнити працівникам аеропорту...
  • Вы что подурели? Эта элитная бичЕс заплатила такие деньги за перелет, и может позволить себе все!
  • А шо так можно было?

Ранее мы писали, что пиццерия в Ровно попала в громкий эротический скандал из-за рекламы, которую сняли "под фильм" для взрослых. В главных ролях - блондинка и пятеро темнокожих парней.

Также сообщалось, что полтавчанин уснул в холодильнике с пельменями. Появилось видео из супермаркета.

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Новости Украины скандалБориспольаэропорт
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