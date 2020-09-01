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Скандал с украинской, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал

Вторник 01 сентября 2020 20:22
Скандал с украинской, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал
Скандал в Борисполе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В аэропорту "Борисполь" девушка прогулялась по крылу самолета, но за это ее наказали

В последний день лета в аэропорту "Борисполь" произошел курьезный инцидент с самолетом компании МАУ. После прилета из Антальи пассажирка открыла аварийный выход и прогулялась по крылу самолета. За такую дерзкую выходку МАУ внесла девушку в черный список.

Это означает, что она больше не сможет летать самолетами МАУ по всей сети маршрутов. При этом не ясно, как долго будет действовать данный запрет. Об этом сообщает avianews.

Инцидент произошел 31 августа на стоянке рядом с терминалом D после прилета Boeing 737-800 UR-PSN в Киев из Антальи рейсом PS 6212.

По данным МАУ, после происшествия командир экипажа вызвал сотрудников авиационной безопасности, полиции и медпункта. Они спросили у пассажирки зачем она вышла через аварийный выход на крыло самолета, но адекватного ответа так и не получили.

Известно, что пассажирка возвращалась с отдыха, и с ней был муж и дети. При этом девушка не была под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" украинцам не дали улететь в ОАЭ. Людей, которые летели в Дубай, не пускали в самолет из-за того, что ОАЭ изменили правила для украинцев, но пассажиры об этом не знали.

Ранее в самолете МАУ погибли 38 щенков французского бульдога в грузовом отсеке, которых перевозили из Киева в Торонто.

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