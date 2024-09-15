6 величезних скарбів України, що досі не знайдено

Буремна історія нашої країни завжди була пов'язана з "перерозподіленням" грошей та матеріальних цінностей. Хтось когось грабував, а хтось, навпаки, ховав від грабіжників своє майно. Іноді це були скарби, що зараз коштують фантастичних грошей. Які саме та хто їх ховав?

РБК-Україна (проект Styler) вибрало 6 легендарних українських скарбів, що десь сховано, та досі не знайдено.

Варязькі скарби Лаври

Варязькі скарби Києво-Печерської Лаври складаються з чотирьох частин, три з яких уже знайдено.

За часів Київської Русі варяги зберігали награбоване золото в одній з печер Лаври. Монахи випадково натрапили на ці скарби та сховали їх у чотирьох різних місцях.

Одну з цих схованок віднайшов Петро I, другу було виявлене під час ремонтних робіт у монастирях, а третю підняли з-під землі після землетрусу в Києві в 1975 році.

Однак четвертий скарб і досі залишається захованим у загадкових підземеллях Лаври. Легенди про варязькі скарби продовжують приваблювати дослідників та шукачів скарбів.

Скарби Нестора Махна

Нестор Махно, відомий революціонер і анархіст, за деякими даними, приховав значні багатства в різних куточках України. Махно збирав своє золото у царських монетах, які зберігав у відрах, закопаних у землю.

Після втечі з України частину цих скарбів вже віднайшли, проте деякі з них досі залишаються в українській землі. Багато істориків та ентузіастів намагаються відшукати скарби Махна, що зберігають таємниці української революційної історії.

Махновець Семен Каретников (перший ряд, у центрі) згадував, що частина золота була зарита в кургані біля Нікополя (фото: Wikimedia Commons)

Золото Богдана Хмельницького

Після переможних битв із Польщею, Богдан Хмельницький накопичив величезні багатства, які використовував для виготовлення монет із власним гербом. За переказами, частина цих скарбів була захована у підземному тунелі між Суботовом, де мешкав гетьман, та Чигирином, де розташовувався штаб козацтва.

До сьогодні цей золотий скарб залишається незнайденим, що робить його одним з найцікавіших об'єктів для дослідників козацької історії.

Золото скіфів

Скіфські кургани, які розкидані по території України, приховують у собі безліч золотих виробів та прикрас.

Однією з найвідоміших знахідок є легендарна пектораль, вагою понад кілограм, знайдена у кургані на Дніпропетровщині. Археологічні дослідження постійно поповнюють знання про багатства скіфів, однак багато курганів залишається нерозкритими.

Золото скіфів є однією з найцінніших археологічних спадщин України, що продовжує хвилювати уяву шукачів скарбів.

Золота пектораль із Товстої Могили (фото: Вікіпедія)

Бібліотека Ярослава Мудрого

Князь Ярослав Мудрий зібрав величезну бібліотеку рукописів, яка зникла під час монголо-татарської навали в середині XIII століття. До сьогодні немає точних даних про її місцеперебування, але існує кілька версій.

Деякі історики припускають, що книги могли бути сховані у підземеллях Софійського собору або Києво-Печерської Лаври. Попри те, що багато хто вважає бібліотеку лише легендою, археологи не полишають надії випадково натрапити на цей неоціненний скарб.

Скарби Івана Мазепи

Іван Мазепа, один з найбагатших гетьманів України, залишив після себе численні скарби, частина яких зберігається під землею. Перша частина схована у Батурині, друга - на березі річки Сейм, а третя - в Києві, під готелем "Салют".

Легенди про багатства Мазепи привертають увагу не лише дослідників, але й аматорів скарбошукачів. Мазепа, володар численних міст та сіл, залишив після себе спадщину, вартість якої оцінюється у мільярд доларів.

Готель "Салют" у Києві (фото: kyivpastfuture.com.ua)