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Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 23:11
Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Эпатажная Alyona Alyona шокировала ведущую Лесю Никитюк

Украинская сенсация Alyona Alyona совершенно необычным образом пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.

Звезда рэпа прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом рэперской жизни - золотой цепью.

Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

"По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томатном", - комментировала ведущая, открывая приглашение.

Никитюк развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков 28-летней Алена Савраненко.

Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная, а интересные места прикрыты надписями с датой и местом концерта и словами "запрошую тебе".

А фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок.

"Аааа, голая!" - воскликнула Никитюк.

Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

Alyona Alyona разделась для приглашения Никитюк на концерт (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

К слову, ныне успешная певица рассказала, что в детстве страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса.

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