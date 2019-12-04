Alyona Alyona разделась и обратилась к Лесе Никитюк (фото)

Эпатажная Alyona Alyona шокировала ведущую Лесю Никитюк
Украинская сенсация Alyona Alyona совершенно необычным образом пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.
Звезда рэпа прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом рэперской жизни - золотой цепью.
Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
"По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томатном", - комментировала ведущая, открывая приглашение.
Никитюк развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков 28-летней Алена Савраненко.
Alyona Alyona прислала Никитюк оригинальное приглашение (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная, а интересные места прикрыты надписями с датой и местом концерта и словами "запрошую тебе".
А фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок.
"Аааа, голая!" - воскликнула Никитюк.
Alyona Alyona разделась для приглашения Никитюк на концерт (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
К слову, ныне успешная певица рассказала, что в детстве страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса.