ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

STYLERПерсони    04.12.2019 - 23:11
Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Епатажна Alyona Alyona шокувала ведучу Лесю Никитюк

Українська сенсація Alyona Alyona абсолютно незвичайним способом запросила Лесю Никитюк до себе на концерт. Відповідне відео з'явилося в Instagram-сторіз телеведучої.

Зірка репу надіслала Никитюк запрошення, загорнуте в газету з атрибутом реперського життя - золотим ланцюгом.

Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

"По ходу, так виглядає запрошення на концерт Alyona Alyona. Я хочу, щоб там була кілька в томатному", - коментувала ведуча, відкриваючи запрошення.

Никитюк розгорнула подарунок, знайшовши там квиток на концерт в Києві, фігурку пишнотілої русалки і кілька знімків 28-річної Альони Савраненко.

Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

На одному з них зірка в чорному купальнику, а на другому - повністю оголена, а цікаві місця прикриті написами з датою і місцем концерта і словами "запрошую тебе".

А фото з оголеною реперкою викликало у Никитюк справжній шок.

"Аааа, гола!" - вигукнула Никитюк.

Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

Alyona Alyona роздяглася для запрошення Никитюк на концерт (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

До речі, нині успішна співачка розповіла, що у дитинстві страждала від глузувань однолітків через зайву вагу.

З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards Особисте одкровення: alyona alyona розповіла про головний страх в новому альбомі "В хаті МА"
Новини України Alyona Alyona
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся