Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Епатажна Alyona Alyona шокувала ведучу Лесю Никитюк

Українська сенсація Alyona Alyona абсолютно незвичайним способом запросила Лесю Никитюк до себе на концерт. Відповідне відео з'явилося в Instagram-сторіз телеведучої.

Зірка репу надіслала Никитюк запрошення, загорнуте в газету з атрибутом реперського життя - золотим ланцюгом.

Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

"По ходу, так виглядає запрошення на концерт Alyona Alyona. Я хочу, щоб там була кілька в томатному", - коментувала ведуча, відкриваючи запрошення.

Никитюк розгорнула подарунок, знайшовши там квиток на концерт в Києві, фігурку пишнотілої русалки і кілька знімків 28-річної Альони Савраненко.

Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

На одному з них зірка в чорному купальнику, а на другому - повністю оголена, а цікаві місця прикриті написами з датою і місцем концерта і словами "запрошую тебе".

А фото з оголеною реперкою викликало у Никитюк справжній шок.

"Аааа, гола!" - вигукнула Никитюк.

Alyona Alyona роздяглася для запрошення Никитюк на концерт (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

До речі, нині успішна співачка розповіла, що у дитинстві страждала від глузувань однолітків через зайву вагу.