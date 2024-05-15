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Alyona Alyona пояснила, чому організатори Євробачення оштрафували Україну

Alyona Alyona з Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Юлія Любченко

Організатори Євробачення оштрафували українську делегацію за частину правди про війну. Цю ситуацію пояснила Alyona Alyona.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співачки в Instagram.

За що оштрафували Україну 

Все почалася з того, що українська делегація вирішила підтримати військовополонених Азовсталі та показати важливість цієї проблеми на весь світ, хоча це і заборонено, та врешті-решт, вони вийшли у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS заради героїв. 

"Це було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Але складнощі в нас почались ще на етапі створення видрукування логотипа на футболці", - розповідає Альона.

Alyona Alyona пояснила, чому організатори Євробачення оштрафували Україну (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

За словами співачки, вони обдзвонили декілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша частина відмовлялася робити принт. Проте, з однією поліграфією ми змогли домовитися після того, як ми пʼять разів подзвонили їм та слізно попросили допомогти.

"Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти й змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати й саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло", - каже артистка. 

Також Альона зазначила, що вона неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених, а штраф - це дрібниця, яка не зрівняється з людським життям. Особливо, коли мова про героїв сучасності.

Alyona Alyona пояснила, чому організатори Євробачення оштрафували Україну (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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АзовстальЄвробаченняAlyona AlyonaJerry Heil