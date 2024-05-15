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Alyona Alyona объяснила, почему организаторы Евровидения оштрафовали Украину

Alyona Alyona из Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Юлия Любченко

Организаторы Евровидения оштрафовали украинскую делегацию за часть правды о войне. Эту ситуацию объяснила Alyona Alyona.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение певицы в Instagram.

За что оштрафовали Украину

Все началось с того, что украинская делегация решила поддержать военнопленных Азовстали и показать важность этой проблемы на весь мир, хотя это и запрещено, и в конце-концов они вышли в футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS ради героев.

"Это было очень рисковой и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем. Но сложности у нас начались еще на этапе создания отпечатки логотипа на футболке", - рассказывает Алена.

Alyona Alyona объяснила, почему организаторы Евровидения оштрафовали Украину (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

По словам певицы, они обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая часть отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после того, как мы пять раз позвонили и слезно попросили помочь.

"Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум. Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось", - говорит артистка.

Скриншот

Также Алена отметила, что она невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных, а штраф - это мелочь, которая не сравнится с человеческой жизнью. Особенно, когда речь идет о героях современности.

Alyona Alyona объяснила, почему организаторы Евровидения оштрафовали Украину (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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АзовстальЕвровидениеAlyona AlyonaJerry Heil