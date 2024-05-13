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"Такого шмону ще не було". Alyona Alyona розповіла, як на Євробаченні забороняли політичні заклики

Понеділок 13 травня 2024 23:13
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"Такого шмону ще не було". Alyona Alyona розповіла, як на Євробаченні забороняли політичні заклики Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка представляла нашу країну разом із Jerry Heil на Євробаченні, поділилася, що організатори суворо заборонили учасникам та їхнім командам проявляти будь-яку політичну позицію під час конкурсу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артистки Радіо Свобода.

Деталі

Через заборону організаторів українська делегація вирішила не ризикувати і не одягати футболки з гаслом "Free Azovstal Defenders" на сцені.

"Такого шмону не було ніколи. Якби нас дискваліфікували, наступного року взагалі б не пустили. Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, тобто аполітичне пресування було дуже великим. Не дай бог якийсь заклик. І ми, ризикуючи, таємно вирішили всі отакі повдягатися", - розповіла реперка.

Водночас alyona alyona уточнила, що радилася з Jerry Heil щодо того, чи варто наприкінці виступу виголосити заклик про підтримку України.

У результаті цих обговорень їм дозволили це зробити. Тож після виступу у фіналі вони заявили: "Мир і свободу для України".

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення 2024 переможцем став представник Швейцарії - співак Nemo з піснею The Code.

Українські співачки аlyona аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria посіли 3 місце.

Нещодавно ми розповідали, що переможець Євробачення розбив свій кубок.

Також ми писали, де пройде Євробачення 2025.

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