У суботу, 11 травня, в Мальме, Швеція, пройшов фінал конкурсу Євробачення 2024. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" посіли 3 місце. Переможний кришталевий кубок отримав швейцарський співак Nemo .

Де пройде Євробачення у наступному році - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де пройде Євробачення 2025

За традицією, після завершення кожного щорічного конкурсу, фанатів цікавить, де відбудеться наступний.

Місце проведення залежить від країни-переможниці. Тож у 2025 році Євробачення пройде у Швейцарії.

Нова статуетка переможця Євробачення (скріншоти)

Де конкретно - поки що невідомо. Зазвичай це оголошують трохи пізніше.

Наразі можна лише припустити.

Місцем проведення, до прикладу, може стати Hallenstadion. Це багатофункціональна арена, розташована у місті Цюрих.

У сучасному залі на 15000 місць виступали такі зірки світу, як Тіна Тернер, Rolling Stones, AC/DC, Луї Армстронг і багато інших.

Hallenstadion (фото: instagram.com/hallenstadionzuerich)

Альтернативним варіантом також може стати арена у місті Базель "Санкт-Якоб Парк".

Зазвичай, крім футбольних матчів, на цьому стадіоні відбуваються концерти, під час яких місткість арени може збільшуватися до 40 тисяч місць.

"Санкт-Якоб Парк" (фото: Вікіпедія)