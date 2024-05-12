Де пройде Євробачення 2025
У суботу, 11 травня, в Мальме, Швеція, пройшов фінал конкурсу Євробачення 2024. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" посіли 3 місце. Переможний кришталевий кубок отримав швейцарський співак Nemo.
Де пройде Євробачення у наступному році - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Де пройде Євробачення 2025
За традицією, після завершення кожного щорічного конкурсу, фанатів цікавить, де відбудеться наступний.
Місце проведення залежить від країни-переможниці. Тож у 2025 році Євробачення пройде у Швейцарії.
Нова статуетка переможця Євробачення (скріншоти)
Де конкретно - поки що невідомо. Зазвичай це оголошують трохи пізніше.
Наразі можна лише припустити.
Місцем проведення, до прикладу, може стати Hallenstadion. Це багатофункціональна арена, розташована у місті Цюрих.
У сучасному залі на 15000 місць виступали такі зірки світу, як Тіна Тернер, Rolling Stones, AC/DC, Луї Армстронг і багато інших.
Hallenstadion (фото: instagram.com/hallenstadionzuerich)
Альтернативним варіантом також може стати арена у місті Базель "Санкт-Якоб Парк".
Зазвичай, крім футбольних матчів, на цьому стадіоні відбуваються концерти, під час яких місткість арени може збільшуватися до 40 тисяч місць.
"Санкт-Якоб Парк" (фото: Вікіпедія)
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