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Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні

Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Alyona Alyona і Jerry Heil, які цього року зайняли третє місце на Євробаченні, назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні.

Про це співачки сказали в коментарі РБК-Україна перед своїм київським концертом.

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Зі слів Jerry Heil, дуже багато наших молодих артистів гідні представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Однією з таких, сказала вона, може бути співачка Кажанна, яка є артисткою її лейблу.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Також знаменитість назвала Тіну Кароль.

"Я бачила інтервʼю Тіни Кароль, де вона говорить, що вона пішла б. І мені здається, це було б красиво", - сказала Jerry Heil.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

А ось alyona alyona не стала називати конкретні імена виконавців, лише зазначила, що дуже багато хороших артистів було на цьогорічному Нацвідборі.

"Все залежить від пісні. Напишеш хіт, щоб аж вуха у трубочку скрутились. І неважливо, відомі чи невідомі (співаки, - прим.ред)", - поділилась думкою Alyona.

Нагадаємо, нещодавно бажання представити Україну на Євробаченні неочікувано висловила Тіна Кароль.

Вона вже представляла нашу країну в Афінах у 2006 році з піснею "Show Me Your Love". 

У нещодавньому інтерв'ю співачка зізналася, що участь у пісенному конкурсі стала для неї водночас і позитивним, і негативним досвідом, який їй все ж хотілося б повторити.

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