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Тіна Кароль натякнула про повернення на Євробачення

Вівторок 21 травня 2024 19:42
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Тіна Кароль натякнула про повернення на Євробачення Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тіна Кароль, яка представляла Україну на Євробаченні у 2006 році з піснею "Show me your love", натякнула про повернення на конкурс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку виконавиці.

Деталі

Так, знаменитість зізналася, що не проти ще раз вийти на сцену Євробачення в якості учасниці.

"Так, я б хотіла поїхати. Це крутий драйв, тонус і я знаю, що я можу. Я знаю, що я інша. І коли я їхала на Євробачення - це не зовсім була моя ідея. У мене були продюсери і ніхто не питав ніколи, але насправді у мене дуже тяжка закулісна доля виступу на Євробаченні", - сказала Тіна.

Також артистка додала, що для того, щоб представляти Україну на пісенному конкурсі у 2006 році, їй довелося взяти кредит, який вона віддавала протягом багатьох років.

"Це був другий рік моєї популярності після "Нової хвилі" і я мало що розуміла взагалі, які люди можуть бути підступними. Брати участь у відбірковому турі - це півбіди, на той момент це було ок, це моє завдання. А все, що сталося потім - вкрай тяжке і я розхльобувала це ще багато років", - поділилася знаменитість.

@tinakarol Ви запитували - я відповідаю. Про наступний альбом та досвід на Євробаченні. Як тобі такий формат? Ділись в коментарях #tinakarol #тінакароль original sound - Tina Karol

Як співала і який вигляд мала Тіна Кароль на Євробаченні 2006

Виконавиця на пісенному конкурсі посіла сьоме місце. На сцену вона вийшла в білій мінісукні й чоботях.

До слова, пісню "Show Me Your Love" написали Михайло Некрасов і Тіна Кароль, автор слів - Павло Шилько (DJ Паша).

Ця композиція ввійшла в однойменний альбом співачки того ж року.

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