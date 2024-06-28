ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні

П'ятниця 28 червня 2024 22:22
UA EN RU
Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Alyona Alyona і Jerry Heil, які цього року зайняли третє місце на Євробаченні, назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні.

Про це співачки сказали в коментарі РБК-Україна перед своїм київським концертом.

Кого бачать виконавиці на Євробаченні від України

Зі слів Jerry Heil, дуже багато наших молодих артистів гідні представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Однією з таких, сказала вона, може бути співачка Кажанна, яка є артисткою її лейблу.

Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Також знаменитість назвала Тіну Кароль.

"Я бачила інтервʼю Тіни Кароль, де вона говорить, що вона пішла б. І мені здається, це було б красиво", - сказала Jerry Heil.

Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

А ось alyona alyona не стала називати конкретні імена виконавців, лише зазначила, що дуже багато хороших артистів було на цьогорічному Нацвідборі.

"Все залежить від пісні. Напишеш хіт, щоб аж вуха у трубочку скрутились. І неважливо, відомі чи невідомі (співаки, - прим.ред)", - поділилась думкою Alyona.

Нагадаємо, нещодавно бажання представити Україну на Євробаченні неочікувано висловила Тіна Кароль.

Вона вже представляла нашу країну в Афінах у 2006 році з піснею "Show Me Your Love".

У нещодавньому інтерв'ю співачка зізналася, що участь у пісенному конкурсі стала для неї водночас і позитивним, і негативним досвідом, який їй все ж хотілося б повторити.

До слова, раніше ми вже розповідали, що Женя Галич гнівно вилаяв "ляпіса" Міхалка, який зрадив українців.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Каменських вирішила не відмовлятися від пісень російською.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів