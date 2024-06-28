Alyona Alyona и Jerry Heil назвали артистов, достойных представлять Украину на Евровидении

Alyona Alyona и Jerry Heil, занявшие в этом году третье место на Евровидении , назвали артистов, которые достойны представлять Украину на Евровидении.

Об этом певицы сказали в комментарии РБК-Украина перед своим киевским концертом.

Кого видят исполнительницы на Евровидении от Украины

По словам Jerry Heil, очень многие наши молодые артисты достойны представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Одной из таких, сказала она, может быть певица Кажанна, артистка ее лейбла.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Также знаменитость назвала Тину Кароль.

"Я видела интервью Тины Кароль, где она говорит, что она ушла бы. И мне кажется, это было бы красиво", - сказала Jerry Heil.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

А вот alyona alyona не стала называть конкретные имена исполнителей, лишь отметила, что очень много хороших артистов было на нынешнем Нацотборе.

"Все зависит от песни. Напишешь хит, чтобы аж уши в трубочку скрутились. И неважно, известные или неизвестные (певцы, - прим.ред)", - поделилась мнением Alyona.

Напомним, недавно желание представить Украину на Евровидении неожиданно выразила Тина Кароль.

Она уже представляла нашу страну в Афинах в 2006 году с песней "Show Me Your Love".

В недавнем интервью певица призналась, что участие в песенном конкурсе стало для нее одновременно и позитивным, и негативным опытом, который ей все же хотелось бы повторить.