Алла Пугачова вперше за довгий час випустила пісню. Її написав путініст (відео)

Про що заспівала Пугачова

У новій пісні артистка, яка так і не озвучила свою позицію щодо війни і не засудила криваву агресію Кремля, заспівала про те, що їй наснився бій та вогонь, з якого її винесли. Треком поділилася не сама Пугачова, його опублікував її чоловік.

У пісні є слова про те, що вона "готова до будь-якої долі", "завжди летить на світ, бо іншої дороги немає".

Також у новій роботі артистки йдеться про те, що вона "не кинеться каменем униз, адже живе на біс".

Слова до пісні Пугачова писала разом із російським композитором Костянтином Губіним. І якщо сама артистка мовчить про війну, то її "колега" своєї позиції не приховує.

З ним вона підписала контракт про співпрацю у січні 2022 року. Композитор хвалився цим у соцмережах.

Губін співпрацює з Пугачовою понад 2 роки (скриншот)

Після 24 лютого 2022 року Губін не засудив повномасштабну війну. Він відкрито підтримує та хвалить РФ. Також композитор працює з артистами-путіністами і ділиться фрагментами пропагандистських концертів, на яких говорять про "велич" країни-агресорки та співають про окупантів.

Композитор, який написав пісню для Пугачової, виявився путіністом (скриншоти)

Що Пугачова говорить про війну та РФ

Поки чоловік співачки відкрито критикує путінський режим і висміює путіністів, сама вона практично нічого не каже. Іноді Пугачова відповідає на критику пропагандистів, проте війну відкрито не засуджує.

У вересні 2022 року, коли РФ визнала Галкіна "іноагентом", співачка опублікувала звернення до Мін'юсту країни-агресорки. Вона писала, що просить "зарахувати її до лав іноагентів її улюбленої країни".

Допис Пугачової (скриншот)

Крім цього, Пугачова наголошувала, що бажає своїй батьківщині, а також пошкодувала окупантів, назвавши їх "своїми хлопцями, які гинуть за ілюзорні цілі".