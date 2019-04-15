Алла Пугачева празднует юбилей: лучшие песни и неизвестные факты о Примадонне

Алла Пугачева празднует день рождения - 15 апреля культовой певице исполняется 70 лет.

За свою карьеру певица выпустила более 100 сольных альбомов,которые издавались даже за рубежом, откатала десятки туров, играла в фильмах - благодаря картине "Женщина, которая поет" Пугачеву признали не только как талантливую исполнительницу, но и как не менее талантливую актрису.

Правда, последние 10 лет Примадонна почти не выступала на большой сцене, так как решила посвятить себя семье - Максиму Галкину и деткам-двойняшкам Гарри и Лизе.

Факты из биографии Аллы Пугачевой, о которых вы не знали

За всю свою карьеру Алла Борисовна заработала около 100 млн долларов. При этом, если верить друзьям звезды, она тратила на помощь людям больше, чем зарабатывала.

В 49 лет Пугачевоа потеряла ребенка от Киркорова. Она долго не могла забеременеть - осложняли ситуацию возраст Примадонны и аборт, который она сделала в предыдущем браке. А когда все же старания увенчались успехом, то случился выкидыш...

Совсем недавно в сети опубликовали запрещенный в СССР клип Пугачевой на ее песню "Айсберг". Видео было снято зимой 1984 года, но на советском ТВ его посчитали вульгарным из-за позы лежащей на льдине певицы.

Алла Пугачева - "Айсберг"

Пугачева поддерживает Украину в борьбе против российского агрессора.

На певицу давно имеет зуб актриса Барбара Брыльска, которую Пугачева пыталась поставить на место, когда поздно явилась на совместное мероприятие, сказав ей: "Я давала тебе голос в "Иронии судьбы", потому опоздала".

Одной из серьезных проблем Пугачевой является постоянный набор лишнего веса. При этом артистка - ярая противница липосакций и изнурительных тренировок.

Алла Пугачева (фото: vk.com/starhit_online)

В детстве Пугачеву наградили прозвищами "Фельдфебель" и "Алка-кричалка".

Муж артистки Александр Стефанович придумывал "утки" о восходящей звезде, чтобы поднять интерес к ней.

В один из периодов главной целью Пугачевой было доказать, что она не хуже Софии Ротару. Во всем. Однажды, когда Пугачева получила квартиру от государства, она первым делом сказала мужу: "Ты должен сделать здесь такой ремонт, чтобы Сонька позавидовала".

Лучшие песни Аллы Пугачевой

Хиты Аллы Борисовны многие знают наизусть. Самые лучшие песни, которые принесли Пугачевой народную любовь, мы собрали сегодня специально для вас.

Позови меня с собой

Алла Пугачева - Позови Меня С Собой

Этот мир

Алла Пугачева - Этот мир

Любовь, похожая на сон

Алла Пугачева - Любовь, похожая на сон

Арлекино

Алла Пугачева - Арлекино

Все еще будет

Алла Пугачева - Все еще будет

Отметим, что 15 апреля еще одна легенда советской эстрады - Игорь Николаев - в честь юбилея Примадонны опубликовал в соцсети интересный видеоролик, в котором показал, как Алла Пугачева менялась с годами. На видеоряд наложен отрывок композиции "Осенний поцелуй", автором слов которой является Николаев.

Как менялась Пугачева с годами (видео: instagram.com/igor_nikolaev_music)

А Лиза и Гарри растрогали Аллу Пугачеву поздравлениями с юбилеем. Довели маму до слез с самого утра. На видео, которое опубликовал Галкин, дети дарят Примадонне подарки и читают стихи.

Дети Пугачевой поздравляют маму с днем рождения (видео: instagram.com/maxgalkinru)

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева раскрыла интимную тайну Филиппа Киркорова.