Алла Пугачова святкує ювілей: кращі пісні та невідомі факти про Примадонну

Алла Пугачова святкує день народження - 15 квітня культовій співачці виповнюється 70 років.

За свою кар'єру співачка випустила понад 100 сольних альбомів,які видавалися навіть за кордоном, відкатала десятки турів, грала у фільмах - завдяки картині "Жінка, яка співає" Пугачову визнали не тільки як талановиту виконавицю, але і як не менш талановиту актрису.

Правда, останні 10 років Примадонна майже не виступала на великій сцені, так як вирішила присвятити себе сім'ї - Максиму Галкіну і діткам-двійнята Гаррі і Лізі.

Факти з біографії Алли Пугачової, про які ви не знали

За всю свою кар'єру Алла Борисівна заробила близько 100 млн доларів. При цьому, якщо вірити друзям зірки, вона витрачала на допомогу людям більше, ніж заробляла.

У 49 років Пугачевоа втратила дитину від Кіркорова. Вона довго не могла завагітніти - ускладнювали ситуацію вік Примадонни і аборт, який вона зробила у попередньому шлюбі. А коли все ж старання увінчалися успіхом, то стався викидень...

Зовсім недавно в мережі опублікували заборонений в СРСР кліп Пугачової на її пісню "Айсберг". Відео було знято взимку 1984 року, але на радянському ТБ його порахували вульгарним через пози співачки.

Алла Пугачова - "Айсберг"

Пугачова підтримує Україну в боротьбі проти російського агресора.

На співачку давно має зуб актриса Барбара Брильська, яку Пугачова намагалася поставити на місце, коли пізно з'явилася на спільний захід, сказавши їй: "Я давала тобі голос в "Іронії долі", тому запізнилася".

Однією із серйозних проблем Пугачової є постійний набір зайвої ваги. При цьому артистка - затята противниця ліпосакцій і виснажливих тренувань.

Алла Пугачова (фото: vk.com/starhit_online)

У дитинстві Пугачову нагородили прізвиськами "Фельдфебель" і "Алка-кричалка".

Чоловік артистки Олександр Стефанович придумував "фейки" про висхідну зірку, щоб підняти інтерес до неї.

В один з періодів головною метою Пугачової було довести, що вона не гірше Софії Ротару. У всьому. Одного разу, коли Пугачова отримала квартиру від держави, вона першою справою сказала чоловікові: "Ти повинен зробити тут такий ремонт, щоб Сонька позаздрила".

Кращі пісні Алли Пугачової

Хіти Алли Борисівни багато знають напам'ять. Найкращі пісні, які принесли Пугачової народну любов, ми зібрали сьогодні спеціально для вас.

Позови меня с собой

Алла Пугачова - Поклич Мене З Собою

Этот мир

Алла Пугачова - Цей світ

Любовь, похожая на сон

Алла Пугачова - Любов, схожа на сон

Арлекино

Алла Пугачова - Арлекіно

Все еще будет

Алла Пугачова - Все ще буде

Зазначимо, що 15 квітня ще одна легенда радянської естради - Ігор Ніколаєв - в честь ювілею Примадонни опублікував в соцмережі цікавий відеоролик, в якому показав, як Алла Пугачова змінювалася з роками. На відеоряд накладено уривок композиції "Осенний поцелуй", автором слів якої є Ніколаєв.

Як змінювалася Пугачова з роками (відео: instagram.com/igor_nikolaev_music)

А Ліза і Гаррі зворушили Аллу Пугачову привітаннями з ювілеєм. Довели маму до сліз з самого ранку. На відео, яке опублікував Галкін, діти дарують Примадонні подарунки і читають вірші.

Діти Пугачової вітають маму з днем народження (відео: instagram.com/maxgalkinru)

Раніше ми писали про те, що Алла Пугачова розкрила інтимну таємницю Філіпа Кіркорова.