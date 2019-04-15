Алла Пугачова святкує ювілей: кращі пісні та невідомі факти про Примадонну

Алла Пугачова святкує 70-й день народження
Алла Пугачова святкує день народження - 15 квітня культовій співачці виповнюється 70 років.
За свою кар'єру співачка випустила понад 100 сольних альбомів,які видавалися навіть за кордоном, відкатала десятки турів, грала у фільмах - завдяки картині "Жінка, яка співає" Пугачову визнали не тільки як талановиту виконавицю, але і як не менш талановиту актрису.
Правда, останні 10 років Примадонна майже не виступала на великій сцені, так як вирішила присвятити себе сім'ї - Максиму Галкіну і діткам-двійнята Гаррі і Лізі.
Алла Пугачова - "Айсберг"
Алла Пугачова (фото: vk.com/starhit_online)
Хіти Алли Борисівни багато знають напам'ять. Найкращі пісні, які принесли Пугачової народну любов, ми зібрали сьогодні спеціально для вас.
Позови меня с собой
Алла Пугачова - Поклич Мене З Собою
Этот мир
Алла Пугачова - Цей світ
Любовь, похожая на сон
Алла Пугачова - Любов, схожа на сон
Арлекино
Алла Пугачова - Арлекіно
Все еще будет
Алла Пугачова - Все ще буде
Зазначимо, що 15 квітня ще одна легенда радянської естради - Ігор Ніколаєв - в честь ювілею Примадонни опублікував в соцмережі цікавий відеоролик, в якому показав, як Алла Пугачова змінювалася з роками. На відеоряд накладено уривок композиції "Осенний поцелуй", автором слів якої є Ніколаєв.
Як змінювалася Пугачова з роками (відео: instagram.com/igor_nikolaev_music)
А Ліза і Гаррі зворушили Аллу Пугачову привітаннями з ювілеєм. Довели маму до сліз з самого ранку. На відео, яке опублікував Галкін, діти дарують Примадонні подарунки і читають вірші.
Діти Пугачової вітають маму з днем народження (відео: instagram.com/maxgalkinru)
Раніше ми писали про те, що Алла Пугачова розкрила інтимну таємницю Філіпа Кіркорова.