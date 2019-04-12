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Алла Пугачова перенесла серйозну операцію: усі подробиці

STYLERЖиття    12.04.2019 - 16:34
Алла Пугачова перенесла серйозну операцію: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

Примадонна зробила операцію і активно готуватися до свого концерту

Алла Пугачова напередодні 70-річчя лягла на операційний стіл, щоб вирішити проблему з голосом. Примадонна була на обстеження в ізраїльській клініці, після чого їй порадили зробити операцію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пугачова розповіла, що у неї були проблеми з стравоходом, який також пов'язаний з діафрагмою. Через це у співачки були проблеми з голосом. Але тепер вже все добре.

Напередодні свого грандіозного шоу, співачка зазначила, що цей концерт для неї багато значить і головна мотивація дня її - це діти.

"Більше я вже не наважусь нічого цього робити. З такими муками і нервами!", - зазначила Пугачова.

Вона намагається берегти свої голосові зв'язки і приймає спеціальні ліки. Але при цьому співачка розповіла, що намагається поменше приймати "хімію".

Алла Пугачова перенесла серйозну операцію: усі подробиці

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/1tv)

Варто зазначити, що співачка не виступала вже 10 років, і ювілейний концерт відбудеться 17 квітня, через два дні після її дня народження.

Нещодавно пройшов слух, що Пугачова записала всі пісні, і на концертах буде співати під фонограму, але примадонна спростувала це. Вона зізналася, що пісні дійсно записала, але це для музикантів, щоб вони могли послухати, і знали, який темпоритм в піснях.

На своєму концерті Пугачова буде співати наживо. Вона зазначила, що ніколи не потрапляє в фонограму і це зовсім інша енергетика.

"Краще я захриплю, краще я слова забуду, ніж ось це стерилізоване всі видавати. Втім, до міфів про себе мені не звикати", - заявила співачка.

Нагадаємо, що Пугачова втратила дитину від Кіркорова. При цьому примадонна багато років намагалася завагітніти від співака.

Раніше повідомлялося про те, що Пугачова перенесла екстрену операцію, але чоловік співачки Максим Галкін це спростував і прокоментував стан зірки.

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