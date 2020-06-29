Алкоголь в жару: медики рассказали, почему летом это опасно

Эксперты пояснили, почему летом в жару опасно употреблять алкогольные напитки
Каждый год во всем мире умирают от злоупотребления спиртным 3 млн человек. При этом 13,5% всех смертельных случаев среди 20-39 летних людей связаны с алкоголем. Об этом свидетельствую данные Всемирной организация здравоохранения.
Медики заявили, что жаркая погода усугубляет риски для здоровья от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.
Обезвоживание. В жару организм человека теряет воду. При этом алкоголь усугубляет эту ситуацию тем, что заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.
Становится еще жарче. Под действием алкоголя мозг человека хуже справляется с оценкой внутренней температуры тела.
После употребления алкоголя временно увеличивается риск сердечного приступа. В жару вместе с потом из организма выводятся калий и натрий. Поэтому сердцу тяжело работать в таких условиях.
Кроме того, от жары и расширения сосудов давление человека может сильно упасть. Это также может стать причиной головокружения. Поэтому медики запрещают пить алкоголь в жару людям с больным сердцем.
Алкоголь и активный отдых несовместимы. Из-за жары человек быстрее пьянеет. При этом замедляется реакция и происходит ухудшение координации движений и внимания. Также человек не может нормально оценивать свои возможности и ситуацию вокруг в целом.
Медики также подчеркнули, что нет безопасной дозы алкоголя. Он вреден для сердечно-сосудистой системы и вызывает зависимость, как и табак.
Напомним, диетолог рассказала, чем лучше питаться летом.
Автор: Роман Мирончук